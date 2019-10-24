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Beyşehir'de sergi açılışı

41 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı fotoğraf etkinliğine Beyşehirli fotoğrafseverler yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir'de sergi açılışı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı fotoğraf etkinliğine Beyşehirli fotoğrafseverler yoğun ilgi gösterdi.


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğü ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübünün işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Beyşehir Fotoğraf Kulübü üyelerinden fotoğrafçı Emirhan Cumbul, Beyşehirli fotoğrafseverlerle buluştu.


Cumbul, "Beyşehir'de Günbatımı" ve "Zamanı Durdur" konulu fotoğraf çalışmalarını fotoğraf gösterisi programında ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Slayt gösterisinin ardından başlayan söyleşi bölümünde ise Cumbul kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.


Etkinliğin sonunda Emirhan Cumbul'un fotoğraflarından oluşan kişisel fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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