Beyşehir'de şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Evsat Mahallesi'ndeki bir çocuk oyun parkındaki ağaç devrilirken, Beyşehir- Akseki kara yolu üzerinde bulunan bir at çiftliğinin de çadırı yerinden söküldü, bazı çadırlar zarar gördü.

Belediye ekipleri, parkta devrilen ağacı yerinden kaldırdı. Rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde çöp konteynerleri ve kutuları da etrafa savruldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapan avcılar da mesaisine ara verdi.