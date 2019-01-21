Beyşehir'de Silah Üreticilerine Eğitim

Konya'nın av tüfeği üretimiyle öne çıkan Beyşehir ilçesinde, silah sanayisinde katma değerin artırılması amacıyla üreticilere eğitim verilmeye başlandı.

Konya'nın av tüfeği üretimiyle öne çıkan Beyşehir ilçesinde, silah sanayisinde katma değerin artırılması amacıyla üreticilere eğitim verilmeye başlandı.



Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile yürüttüğü Silah Sanayisinde Katma Değerin Artırılması Projesi kapsamında Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi.



KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, burada yaptığı konuşmada, ilçeye bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin, silah sanayisinde önemli ölçüde katma değer sağladığını söyledi.



Bölgedeki av tüfeği ve parça üreticilerinin katma değerli üretimle yurt içi ve yurt dışı pazara ulaşmalarının önünün açılmasını hedeflediklerini belirten Bostancı, "Proje sayesinde bölgenin, ülkenin milli savunma sanayisiyle entegrasyonunu sağlamayı da hedefliyoruz. STM ile varılan iş birliğimiz neticesinde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, 4 ayrı kategoride firmalara yönelik eğitim çalışmalarımız başladı." dedi.



Projenin, KOP'un ana hedefleri arasında yer alan kırsal kalkınma, yerinde üretim, istihdam katkısı, tersine göç ve katma değeri yüksek üretim hedefleriyle uyum içinde ilerleyeceğini ve eğitimlerin süreceğini ifade eden Bostancı, şöyle devam etti:



"STM'nin değerli yerel üreticilere bilgi ve tecrübelerini aktaracağı eğitim programlarının ilkine bugün başladık. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Başkanlığına sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve ülkenin dev projelerine imza atan STM, bölge üreticilerine önemli katkılar sunacaktır."



Eğitimlere katılımın önemine işaret eden Bostancı, "Eğitimlere katılım, bölgemizin milli savunma alanındaki geleceği açısından çok önemli. Kategorilere ayrılan firmalarımız için yetkinlik seviyelerine göre çeşitli teknik destek programları planlandı. Kısa, orta ve uzun vadeli bu teknik destek programlarının 3 faz halinde, toplam 4 yıl sürmesi öngörüldü. Yerel üreticilerimizin bu eğitim programlarına vereceği tam destek, yoğun katılım bundan sonra yapılacak ve yapılması planlanan nice projelere altyapı imkanı sunacak." diye konuştu.



Eğitim kapsamında STM uzmanlarınca, av tüfeği ve parça üreticilerine, "ömür devri yönetimi, talep toplama, ürün planlaması ve ürün tasarımı" konularında sunum yapıldı, fikir, tasarım, üretim, satış kanalları, dağıtım ve geri besleme kavramları işlendi.

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