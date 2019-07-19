Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de silahla yaralama
Son Dakika Güncel Haber

Beyşehir'de silahla yaralama

24 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, bir kişi tabancayla karnından vurularak yaralandı.

Beyşehir ilçesinde, bir kişi tabancayla karnından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.
Abdullah Şahin S. (33), yerleşim merkezi girişinde arkadaşıyla yol kenarında sohbet ettiği esnada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Karnından vurularak yaralanan Şahin, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının vücuduna bir kurşun isabet ettiği, kurşunun çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi.
Bu arada, olayda kurşunların isabet ettiği ve arka camını parçaladığı hastane önüne getirilen bir otomobil ise jandarma tarafından incelemeye alındı.
Silahla yaralama olayının ardından boş kovanları toplayarak firar ettiği iddia edilen ismi İ.S. (50) olduğu belirlenen şüphelinin, vurduğu kişiyle akraba olduğu ve Almanya'da ikamet ettikleri, yaz tatili nedeniyle Beyşehir'e geldikleri ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürüldü.
Şüphelinin daha sonra kendiliğinden jandarmaya gelerek teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Beyşehir'de silahla yaralama
Yenidoğan Mahallesi, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde rastgele ateşlenen silahtan çıkan mermi gelini yaraladı Fazıl Say, Erdaoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de silahla yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]