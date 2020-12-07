Beyşehir'de silahla yaralama - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi Hal İçi'ndeki pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan Ufuk S. (26), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Yaralanan Ufuk S., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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