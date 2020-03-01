Beyşehir'de silahla yaralamaya 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de silahla yaralamaya 2 gözaltı - Son Dakika

Beyşehir'de silahla yaralamaya 2 gözaltı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Beyşehir'de silahla yaralamaya 2 gözaltı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, gece saat 01.30 sıralarında Müftü Mahallesi Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi karşısındaki park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ö. (23), iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Ö. silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemeleri sonrasında Emre Ö.'nün av tüfeğinden çıkan saçmaların ayağına isabet ederek yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, hastanede yaralı şahsın verdiği ifade doğrultusunda olaya karıştığı öne sürülen H.U. ile S.U.'yu gözaltına aldı. Yaralı Emre Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Anadolu Lisesi, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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