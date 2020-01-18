Beyşehir'de silahlı yaralama - Son Dakika
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Beyşehir'de silahlı yaralama

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

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Beyşehir ilçesinde, bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, olay Seydişehir yolu üzerindeki Genek deposu mevkisindeki orman yolu üzerinde meydana geldi.

Hüyük ilçesinde bir gazinoda çalışan 37 yaşındaki Mustafa İ., iddiasına göre kendisini olayın meydana geldiği adrese çağıran kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı şahıs, vurulduğunu cep telefonuyla aradığı arkadaşlarına bildirdi.

Ateşli silahla yaralanma olayı ihbarının yapılması üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacak ve sırtına 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen Mustafa İ. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mustafa İ., polise kendisini A.U adlı kişinin silahla vurduğu bilgisini verirken, plakası tesbit edilen araçla kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalanmasına için çalışma başlatıldı.

Bu arada, polis olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı orman yolu üzerinde inceleme yaparken, 5 adet boş kovan buldu. Şahsın kol saati, yüzük ve kişisel malzemeleri de muhafaza altına alındı. Polis ormanda olayda kullanılan silahın atılmış olabileceği ihtimali üzerine arama yaptı.

Yaralı şahıs, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.

Seydişehir, Beyşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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