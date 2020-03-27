Beyşehir'de sinek ve haşere mücadelesi hız kazandı - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, belediye ekiplerinin ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sinek ve haşere mücadele çalışmaları hız kazandı.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe halkının sinek ve haşere sorunu olmayan bir yaz dönemi geçirmesi için larva döneminde başlatılan mücadelenin kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmaların Beyşehir Gölü ve su kanalı kıyılarında ve drenaj hatlarında da yoğunlaştırıldığı hatırlatılarak, "Bu bölgelerde haşere ve sineklerin üremesini engellemek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bölgemizde yaz aylarında sinek, sivrisinek, kara sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için bu yıl önlem ve tedbirlerimizi çok erken zamanda almaya başladık. Bunun için çöp toplama merkezi, bu birikintileri, bataklık alanlar, arıtma tesisi ve göl kıyısındaki sazlık sahalar da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda ilaçlama çalışmalarımız etkin bir şekilde kesintisiz sürüyor."denildi.