Beyşehir'de sinek ve uçkunların larva dönemi mücadelesine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de sinek ve uçkunların larva dönemi mücadelesine başlandı - Son Dakika

Beyşehir'de sinek ve uçkunların larva dönemi mücadelesine başlandı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde larva ilaçlaması çalışmalarına başlandı.

Beyşehir'de sinek ve uçkunların larva dönemi mücadelesine başlandı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde larva ilaçlaması çalışmalarına başlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekiplerinin yaz döneminde sinek ve uçkunlarla ilgili bir sorun yaşanmadan şimdiden tedbir almak amacıyla mesaiye başladığını söyledi.

Ekiplerin çalışmaları farklı noktalarda ve göl kıyılarında sürdürdüğünü aktaran Başkan Bayındır şunları paylaştı:

"Çalışmalar çerçevesinde sivrisinek, karasinek ve haşerelerin oluşumunun önüne geçmek için ekiplerimiz, tarafından göl kıyılarındaki sazlık alanlar, su birikintileri, bataklıklar, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde mücadele amacıyla ilaçlama yapılıyor. Vatandaşlarımızın yaz aylarında sineklerden kaynaklanan şikayetlerin önüne geçebilmek için larva mücadelesine ayrı bir önem veriyoruz. Şubat ayının ortalarında başlatılan ilaçlama faaliyetleri bundan böyle aralıksız devam edecek."

Bayındır, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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