Beyşehir'de sinekle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaz dönemi öncesinde belediye ekiplerinin sinekle mücadele çalışmalarının hız kazandığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçede haşereyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlçede larva dönemi öncesi başlatılan sinekle mücadelenin bahar dönemi boyunca belli bir planlama dahilinde kesintisiz olarak yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde belediyemizce oluşturulan özel ekipler tarafından yaz mevsiminin yaklaşması dolayısıyla sivrisinek ve kara sineklerin üreme noktaları olan durgun sular, sazlık alanlar, gübrelik bölgeler, süs havuzları ve çöp konteynerleri, rögarlar gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları devam etmektedir.

İlçemizde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yürütülürken, diğer yandan da vatandaşlarımızın sineksiz bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir."