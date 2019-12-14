Beyşehir'de sisi bulutları arasında yamaç paraşütü heyacanı - Son Dakika

Son yıllarda yamaç paraşütü sporu tutkunlarının gözde adresi haline gelen Beyşehir ilçesinde, yerel yamaç paraşütü pilotlarının sis bulutları arasındaki uçuşları ilgi çekti.
Yamaç paraşütü tutkunlarının sis bulutları arasındaki kartpostallık görüntüler arasında gökyüzünde süzülüşleri kendilerini izleyenleri büyüledi.
Konya'dan gelen yamaç paraşütü pilotları, Beyşehir'de yamaç paraşütü sporu yapan yerel pilotlarla Yaka Manatır Mesire Alanı üzerindeki atlayış yerinden havalanarak gökyüzünde uzun bir uçuş yaptı.