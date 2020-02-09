Beyşehir'de soğuk hava balıkçıları ve göl kuşlarını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de soğuk hava balıkçıları ve göl kuşlarını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Beyşehir'de soğuk hava balıkçıları ve göl kuşlarını olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuk hava, geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Beyşehir'de soğuk hava balıkçıları ve göl kuşlarını olumsuz etkiliyor, System.String[]

Beyşehir ilçesinde kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuk hava, geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşları olumsuz etkiliyor.


Geceleri sıcaklığın eksi 12 dereceye kadar düştüğü ilçede, gölde balıkçılık yapanların büyük bölümünün işlerine ara vermesine neden oldu.

İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ekmek tekneleri kar örtüsüyle dolan balıkçıların çoğu da istirahate çekildi.

Bazı balıkçılar ise teknelerinde kar temizliği yaptıktan sonra yine kıyılara ağ sermeye devam etti.


Üzerinde az sayıda balıkçı teknesi görülen Beyşehir Gölü'nde akşam evlerine ekmek götürebilmenin derdine düşen balıkçılar ise mesaisini sürdürüyor. Balıkçılar, kilosunu 1,25 kuruştan alıcılara verdikleri Çin sazanlarını avlayabilmek için göl sularına ağ atıyor.

Öte yandan soğuk hava, Beyşehir Gölü kıyılarını kendilerine mesken edinen su kuşlarını da olumsuz etkiliyor.

Yiyecek bulmakta zorlanan su kuşlarını vatandaşlar ekmek atarak besliyor.

Eşrefoğlu Köprüsü üzerinden martılara poşetiyle yanında getirdiği ekmekleri atan bir kişinin etrafını saran martı sürüleri, parçaları havada kapabilmek için birbiriyle yarıştıkları görüldü.

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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