Beyşehir'de soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Beyşehir'de soğuk hava etkili oluyor

13.03.2022 15:34
Beyşehir'de soğuk hava etkili oluyor

Beyşehir'de etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi, beyaza bürünen ilçede soğuk hava etkili oluyor.

Beyşehir'de etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi, beyaza bürünen ilçede soğuk hava etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava soğukluğu nedeniyle Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklarda bulunan kameriyelerde buz sarkıtları oluştu.

Göl kıyılarındaki parklar da hafta sonu olmasına rağmen en sakin günlerini yaşıyor.

Sahil boyunca az sayıda kişinin yürüyüş yapması dikkati çekiyor.

Beyşehir'de günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle balıkçıların büyük bölümü de mesailerine ara vermiş durumda.

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Beyşehir Gölü, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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