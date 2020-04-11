Beyşehir'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

Beyşehir'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor

6 saat önce

-Beyşehir'de zabıta anonsları eşliğinde mahalle aralarında vatandaşlara ekmek dağıtımı -Ekmek alımı için evlerinden gelen vatandaşlar -Bir vatandaşla röp.

Beyşehir'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor, System.String[]

- Beyşehir'de zabıta anonsları eşliğinde mahalle aralarında vatandaşlara ekmek dağıtımı

-Ekmek alımı için evlerinden gelen vatandaşlar

-Bir vatandaşla röp.

-Boş cadde ve sokaklar

-Polislerin kimlik kontrolü

-Polis ve jandarma uygulama noktasından görüntü Yurt genelinde olduğu gibi Konya'nın Beyşehir ilçesinde de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanmaya başlanan geçici sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Beyşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:40 Kaynak: AA

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Son Dakika

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