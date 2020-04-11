Beyşehir'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

Beyşehir'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor
6 saat önce
-Beyşehir'de zabıta anonsları eşliğinde mahalle aralarında vatandaşlara ekmek dağıtımı -Ekmek alımı için evlerinden gelen vatandaşlar -Bir vatandaşla röp.
- Beyşehir'de zabıta anonsları eşliğinde mahalle aralarında vatandaşlara ekmek dağıtımı
-Ekmek alımı için evlerinden gelen vatandaşlar
-Bir vatandaşla röp.
-Boş cadde ve sokaklar
-Polislerin kimlik kontrolü
-Polis ve jandarma uygulama noktasından görüntü Yurt genelinde olduğu gibi Konya'nın Beyşehir ilçesinde de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanmaya başlanan geçici sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:40 Kaynak: AA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı