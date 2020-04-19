Beyşehir'de sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler mesaide - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, bahçe ve tarlalarında mesai yaptı, üretime ara vermeden devam etti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta sonu çiftçiler de kapsam dışı bırakıldı.

Çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf kalınca bağ, bahçe ve ekili alanlarında cumartesi ve pazar günleri de mesai yapmaya devam etti. Tarım alanlarında koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek sosyal mesafeye dikkat eden çiftçilerden bazılarının koruyucu maske takarak mesaisini sürdürmesi dikkat çekti.

Tarım alanlarında ve bahçelerinde ilaçlama, budama, çapa, yabani ot temizliği ve sulama gibi önemli tarımsal faaliyetleri icra eden çiftçiler, hafta sonları da sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarından dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.