Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı - Son Dakika

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Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı
6 saat önce
Beyşehir Belediyesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde soğuk hava şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent genelinde hayvanların beslenme alanlarına yiyecek bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Beyşehir Belediyesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde soğuk hava şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent genelinde hayvanların beslenme alanlarına yiyecek bıraktı.
Beyşehir Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde farklı noktalara bıraktı.
Bazı hayvanseverlerde belediye görevlilerine hayvanlar için yiyecek vererek çalışmalarına destek oldu.
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