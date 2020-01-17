Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı

6 saat önce

Beyşehir Belediyesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde soğuk hava şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent genelinde hayvanların beslenme alanlarına yiyecek bıraktı.

Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı, System.String[]

Beyşehir Belediyesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde soğuk hava şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent genelinde hayvanların beslenme alanlarına yiyecek bıraktı.


Beyşehir Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde farklı noktalara bıraktı.

Bazı hayvanseverlerde belediye görevlilerine hayvanlar için yiyecek vererek çalışmalarına destek oldu.

Beyşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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