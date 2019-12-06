Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de sokak köpeklerine evler yapıldı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de sokak köpeklerine evler yapıldı - Son Dakika

Beyşehir'de sokak köpeklerine evler yapıldı

6 saat önce

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Gölü kenarındaki parklara ve muhtelif alanlara sokak köpekleri için özel olarak tasarlanan evler yerleştirildi.

Beyşehir'de sokak köpeklerine evler yapıldı, System.String[]

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Gölü kenarındaki parklara ve muhtelif alanlara sokak köpekleri için özel olarak tasarlanan evler yerleştirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, hayvanseverlerden gelen köpek evi talebine kulak vererek çalışmaları kış öncesi başlattıklarını belirterek, taleplerine karşılık verdiklerini dile getirdi.

Hayvansever Tuğba Sağlamoğlu ise, kendilerine bu konuda destek veren Bayındır'a teşekkür ederek, "Bu hayvanlar kış şartlarında uzun süre aç kalırlarsa maalesef ölür. Ama karınları tok olursa, yeterli beslenebilmeleri sağlanabilirse çok büyük bir sıkıntı olmazlar. Sokak köpeklerimize kış döneminde sığınabilecekleri sıcak bir yuva kazandırırken, onların beslenmelerini de ihmal etmek istemiyoruz. Bu köpek evlerine yine belediyemizin de desteğiyle gönüllü arkadaşlarla beraber haftanın belli günlerinde beslemeler yapacağız." diye konuştu.

Beyşehir Belediyesi, Bayındır, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı
Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de sokak köpeklerine evler yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]