Beyşehir'de sokma çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

Yurt genelinde olduğu gibi Konya'nın Beyşehir ilçesinde de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanmaya başlanan geçici sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.



Beyşehir'de sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından halkın ekmek ihtiyacı ilçe merkezinde faaliyetini sürdüren fırınlar aracılığıyla karşılanıyor. Alınan karar gereği vatandaşlar sokağa çıkamayınca, ekmek ihtiyaçları ise fırınların mahallelerde araçlarıyla dağıtım yapmaları sayesinde karşılanıyor.

Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği dağıtım esnasında vatandaşlar, evlerinin önüne kadar gelen ekmek araçlarından yapılan satışlarla ekmek ihtiyacını gideriyor. Mahalle aralarında satışların yapıldığı noktalarda zabıta ekipleri vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunurken, fırınlarda perakende olarak ekmek satışının olmadığı da hatırlatılıyor. Zabıtalar evlerinden inemeyen vatandaşların balkonlardan sarkıttığı sepetler aracılığıyla ekmek dağıtımında da yardımcı oluyor. Fırınlar ise perakende olarak iş yerlerinde ekmek satmazken, gelen vatandaşları da geri çevirerek, mahallelerde araçlarla dağıtılacağı yönünde bilgi veriyor.

Bu arada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri mahalle aralarında da yasak ihlallerine karşı devriye geziyor. Beyşehir-Konya yolu üzerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarında da sakin saatler yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimliklerini, görevli olup olmadıklarını ve sokağa çıkma izinlerini kontrol ediyor.