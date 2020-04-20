Beyşehir'de Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yakında hizmete girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yakında hizmete girecek - Son Dakika

Beyşehir'de Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yakında hizmete girecek

6 saat önce

Beyşehir'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulmasına karar verilen İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yakında hizmete gireceği bildirildi.

Beyşehir'de Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yakında hizmete girecek, System.String[]

Beyşehir'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulmasına karar verilen İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yakında hizmete gireceği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye hizmet edecek olan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü için yer tahsisi yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Beyşehir Belediyesi eski hizmet binasındaki ikinci katın bu kuruma atanan personelin görev yapması için tahsis edildiği, buradaki alanın ise yeniden dizayn edilerek yeni tam donanımlı bir asansör sistemi de kazandırıldığı kaydedildi.

Beyşehir Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'nün yeni yer ve personeliyle birlikte önümüzdeki günlerde ilçe halkına hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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