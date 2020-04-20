Beyşehir'de Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yakında hizmete girecek - Son Dakika

Beyşehir'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulmasına karar verilen İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yakında hizmete gireceği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye hizmet edecek olan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü için yer tahsisi yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Beyşehir Belediyesi eski hizmet binasındaki ikinci katın bu kuruma atanan personelin görev yapması için tahsis edildiği, buradaki alanın ise yeniden dizayn edilerek yeni tam donanımlı bir asansör sistemi de kazandırıldığı kaydedildi.

Beyşehir Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'nün yeni yer ve personeliyle birlikte önümüzdeki günlerde ilçe halkına hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.