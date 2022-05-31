Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor

31.05.2022 12:07

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kanalı içerisinde akıntıya karşı yüzen su yılanlarının mücadelesi görenlerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kanalı içerisinde akıntıya karşı yüzen su yılanlarının mücadelesi görenlerin ilgisini çekiyor.

Yaşam sürdükleri Beyşehir Gölü'nden akıntıyla Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalına geçen çok sayıda su yılanı mahsur kaldı.

Tekrar göle dönmek için akıntıya karşı yüzen yılanların mücadelesi ilginç görüntüler sergiliyor.

Yılanların yanı sıra kanalda bulunan çok sayıda kurbağa ve yengeç de dikkat çekiyor.

BSA kanalı kenarına gelen ve demir köprü üzerinden geçiş yapan vatandaşlar, yılanların mücadelesine tanıklık ediyor.

İlçe sakinlerinden Halil Gümüşel, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun az aktığı dönemlerde BSA kanalında su yılanını görebilmenin daha kolay olduğunu belirtti.

Zaman zaman 20'ye yakın yılanı bir arada görebildiklerini vurgulayan Gümüşel, şunları kaydetti:

"Su yılanı zararsızdır, dokunsanız hiçbir şey yapmaz. İlgi çekiyor, ayrı bir güzelliği var bunların. Yılanlar kanalda yukarıya atlamaya çalışıyor ama zor gibi. Taş köprüdeki regülatör kapakları tam olarak açıldığında Çumra Ovası'na, Beyşehir sulama alanlarına doğru akıntıyla giderler. Bunlar burada şimdi hapis gibi. Kurtarmak, göl tarafına bırakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Kurtarılabilir, göle bırakılabilir."

Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor
Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor
Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor
Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor
Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Hayri Kara'yı 21 yerinden bıçaklayan kişi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement