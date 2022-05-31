Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kanalı içerisinde akıntıya karşı yüzen su yılanlarının mücadelesi görenlerin ilgisini çekiyor.

Yaşam sürdükleri Beyşehir Gölü'nden akıntıyla Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalına geçen çok sayıda su yılanı mahsur kaldı.

Tekrar göle dönmek için akıntıya karşı yüzen yılanların mücadelesi ilginç görüntüler sergiliyor.

Yılanların yanı sıra kanalda bulunan çok sayıda kurbağa ve yengeç de dikkat çekiyor.

BSA kanalı kenarına gelen ve demir köprü üzerinden geçiş yapan vatandaşlar, yılanların mücadelesine tanıklık ediyor.

İlçe sakinlerinden Halil Gümüşel, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun az aktığı dönemlerde BSA kanalında su yılanını görebilmenin daha kolay olduğunu belirtti.

Zaman zaman 20'ye yakın yılanı bir arada görebildiklerini vurgulayan Gümüşel, şunları kaydetti:

"Su yılanı zararsızdır, dokunsanız hiçbir şey yapmaz. İlgi çekiyor, ayrı bir güzelliği var bunların. Yılanlar kanalda yukarıya atlamaya çalışıyor ama zor gibi. Taş köprüdeki regülatör kapakları tam olarak açıldığında Çumra Ovası'na, Beyşehir sulama alanlarına doğru akıntıyla giderler. Bunlar burada şimdi hapis gibi. Kurtarmak, göl tarafına bırakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Kurtarılabilir, göle bırakılabilir."