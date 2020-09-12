Beyşehir'de su seviyesinin düştüğü gölde regülatör kapakları kapatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve aynı zamanda içme suyu havzası olarak ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyşehir Gölü'nden BSA kanalına su akışının kesildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ 4.Bölge Müdürlüğüne, 27 Ağustos'ta Beyşehir Gölü'nün su kotunun kontrolü ve regülatör kapaklarının kapatılması hususunda gereğinin yapılması için başvurduklarını hatırlatarak, "Başvuru yazımıza istinaden, bu yazımızı dikkate alarak 7 Eylül Pazartesi günü gölümüzden su salımının durdurulması için regülatör kapaklarını kapatan, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine duyarlılıklarından ötürü şehrim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından regülatör kapaklarının kapatılması sonrasında Konya Ovası'na su sağlayan BSA kanalına akış durduruldu.

Beyşehir Gölü su seviyesinde özellikle yaz döneminin sonlarında kuraklık, yağış yetersizliği, tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları nedeniyle önemli düşüşler yaşanıyor. Kıyılarda gözle görülen şekilde yaşanan çekilmeler sonucu bataklık görüntüler oluşuyor. Beyşehirliler, göldeki su seviyesinin korunması için özellikle tarımsal sulamanın makul seviyelerde tutulmasını istiyor.