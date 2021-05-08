Beyşehir'de tam kapanma günü satıcılar tezgah açtı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Konya Beyşehir ilçesinde pazarcılar tezgahlarını açtı.

Beyşehir kent merkezinde pazar yerleri korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda faaliyete açılarak hizmet verdi. Beyşehir şehir merkezinde bulunan Hal İçi'ndeki gıda pazarı ile Avşar ve Beytepe Mahallelerindeki semt pazarlarının açılmasına belediye tarafından izin verildi. Beytepe Mahallesi'ndeki semt pazarı pazarcı esnafının alanda tezgah açmaması üzerine kurulamadı. Hal İçi'ndeki gıda pazarı ve Avşar Mahallesi'ndeki semt pazarında ise kurallara uyularak satıcılar satış, vatandaşlar alışveriş yapabildi. Pazar yerlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılmasına izin verildi. Balıkçılar da işyerlerinde balık satışı yapabildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise pazar yeri girişlerinde önlem alarak alışverişe gelen vatandaşları kontrollü olarak alana aldı. Zabıtanın yanı sıra polis ekipleri de pazar yerlerinde sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Pazar yerlerinde çok fazla yoğunluk ve kalabalık olmaması dikkat çekti. - KONYA