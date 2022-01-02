Beyşehir'de tarihi Kuva-yı Milliye Karargahı'nda restore çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yıkılmaya yüz tutan Kuva-yı Milliye döneminde karargah olarak kullanılan tarihi tescilli binanın restore çalışmalarına başladığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yaptığı yazılı açıklamada, 1907 yılında inşa edilen ve 1919 yılında Anadolu'nun muhtelif yerlerinde kurulan, ilçede de Kuva-yı Milliye Beyşehir kurucularından Süleyman Sırrı Koydemir tarafından karargah olarak kullanılan, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ise tescil edilerek koruma altına alınan karargahta, restorasyon çalışmalarının Konya Valiliği tarafından başlatıldığını belirtti.

Tarihi konağın mülkiyetinin Konya Valiliğine devredilerek restorasyon çalışmalarının başlatılması ve şehre kazandırılması konusunda destek veren tüm varis aile bireylerine teşekkür eden Bayındır, "Başta bütün varislerin vekaletini alarak konunun takipçisi olan Süleyman Sırrı Koydemir kardeşime ve varis tüm aile bireylerine, Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Beyşehir Kaymakamı Sayın Yusuf Özdemir'e, şehrim adına teşekkür ediyorum." dedi.