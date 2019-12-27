Beyşehir'de tescilli yapının dış cephe duvarı yola çöktü - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren yağışların ardından boş bir tescilli yapının dış cephe duvarları çökerek sokak üzerine yıkıldı.



Edinilen bilgiye göre, İçerişehir Mahallesi Muhtarlığı tarafından, Aşağı Sokak'ta bulunan ve içerisinde kimsenin oturmadığı belirtilen iki katlı bir tescilli evin dış cephe duvarları yıkıldı. Duvarın yıkılması ihbarı üzerine Beyşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese gelen zabıta ekipleri, sokak girişine tedbir amacıyla güvenlik şeridi çekerken, diğer belediye görevlileri de çökmenin yaşandığı evde incelemede bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA