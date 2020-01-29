Beyşehir'de Ticaret Odası,

Beyşehir Ticaret Odası bundan böyle "Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası" olarak hizmet verecek.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, odada düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilçede Sanayi Odası olmadığı için önceden bu odadan alınacak belge ve hizmetler için üyelerinin Konya Sanayi Odasına gittiklerini anımsatarak şunları söyledi:

"Göreve başladığımız Nisan 2018 tarihinden itibaren Sanayi Odası olma konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Yönetim Kurulumuz ve Meclisimizle beraber gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve gerekse Konya'da faaliyet gösteren Odalarla yoğun bir çalışma ve iyi ilişkiler sonucunda 1985 yılında kurulan ve Ticaret Odası olarak faaliyet gösteren Odamız, kuruluşunun 34. yılında 'Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası' olmuştur. Artık sanayicimiz işlerini Konya'da değil Beyşehir'de odamızda yapabilecektir."