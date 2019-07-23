Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Beyşehir
ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı kazada sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Dalkan idaresindeki 34 KN 8387 plakalı otomobil, Beyşehir- Seydişehir
kara yolunun birincisi kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki müstakil evin bahçesine savrulan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.