Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Beyşehir ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı kazada sürücüsü yaralandı.

Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı kazada sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Dalkan idaresindeki 34 KN 8387 plakalı otomobil, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun birincisi kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki müstakil evin bahçesine savrulan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Seydişehir, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:27 Kaynak: AA
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