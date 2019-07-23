Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu