Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 FP 406 plakalı otomobil Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde iken Çukurağıl Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki ekin tarlasına girdikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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