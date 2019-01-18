Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıgüzel Güzel idaresindeki 42 ACA 536 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda, Doğanbey Mahallesi kavşağında Abdullah Polat'ın kullandığı 42 CYK 39 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şerife Güzel, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Abdullah Polat, Beyşehir, Güncel
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