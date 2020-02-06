Beyşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Beyşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Beyşehir'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muzaffer Ö. idaresindeki 42 AAP 166 plakalı otomobil ile Davut Y. yönetimindeki 09 ACL 996 plakalı otomobil, Ali Akkanat Caddesi'nde, ilçe merkezine doğru seyir halinde iken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Muzaffer Ö'nün kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle refüj üzerinde bulunan beton elektrik direği ile 6 ağacın devrilmesine yol açtı.

Kazada, sürücüler ile Furkan A. ve Ali K. yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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