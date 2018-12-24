Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı Tamamlandı

Beyşehir'de Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı Tamamlandı

14 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, yapımı devam eden Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı'nın tamamlandığı bildirildi.

Beyşehir'de Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı Tamamlandı, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, yapımı devam eden Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı'nın tamamlandığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı'nın Türk ve Müslüman bilim adamlarını tanıtan levhaların eklenmesiyle tamamlandığını bildirdi.

Parkta incelemede bulunan Özaltun, yaptığı açıklamada, proje kapsamında belediyenin ilgili birimlerince yürütülen çalışmaların sona erdiğini söyledi.

Park projesinin son aşaması olan Türk ve Müslüman bilim adamlarına ait bilgilerin yer aldığı tanıtım levhalarının da alana yerleştirildiğini kaydeden Özaltun, şunları söyledi:

"Bu projesiyle amacımız, bilimsel çalışmaları ve buluşları ile insanlığın geleceğine yön veren Türk ve Müslüman bilim adamlarımızın tanıtılmasının yanı sıra çocuklarımızın kendilerine rol model edinmelerini sağlamaktır. Bilim tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran Müslüman Türk bilim adamlarımızın varlığının, bu çalışmalarla unutulmayacağına inanıyoruz. Parkta, Türk büyükleri ve değerleri ile halk ve masal kahramanlarının maket ve ortam canlandırmaları yer alırken, Einstein, Graham Bell, Alfred Nobel gibi bilim adamlarının yanı sıra dünyada örnek alınan Türk ve Müslüman bilim adamlarımızın isim ve yaptığı çalışmalara ait tanıtıcı levhalar da bulunuyor. Geleceğe nasıl yön verdiklerini ve ne gibi buluşlara imza attıklarını bu levhalar sayesinde Beyşehir'deki vatandaşlarımızın bilgisine sunduk. Birçok yabancı bilim adamına yaptığı buluşlar ile ilham kaynağı olan bu bilim adamlarımızı parkımızda yaşatma fırsatı bulduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:23 Kaynak: AA

Murat Özaltun, Beyşehir, Güncel
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