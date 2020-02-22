Beyşehir'de üç yılda gölde yasa dışı avcılığa 746 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, son 3 yılda gölde yasa dışı avlanan ya da avladıklarının satışını yapan 301 kişiye toplam 746 bin 174 lira idari para cezası verildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde avlanmanın yasak olduğu dönemlerin yanısıra serbest zamanda da su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim ve kontrolleri kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirtti.

Bu denetimlere kolluk kuvvetlerinin de destek verdiğini aktaran Kaya, yapılan kontrollerle gölde yasa dışı avlanmanın önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu kapsamda Beyşehir Gölü'nün Beyşehir ilçesine bağlı sorumluluk alanında yaptıkları denetimlerde son 3 yılda 301 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladıklarını vurgulayan Kaya, şu bilgileri verdi:

"Bunlar arasında ticari balıkçı, amatör avcı, işleme tesisi ve perakende satış noktaları da yer alıyor. Üç yılda toplam 301 kişiye uyguladığımız idari para cezası miktarı 746 bin 174 liraya ulaştı. Bunların içerisinde geride kalan 2019 yılında 119 kişiye 321 bin 987 liralık idari para cezası uygulandı. Bu ceza rakamlarının içerisine son dönemde milli parklar tarafından uygulanmaya başlanılan çevre ve diğer cezalar dahil değil. Ayrıca, son üç yıllık dönemde gölde yürüttüğümüz çalışmalarda avlanmada kullanılması yasak olan 500 bin metrelik yasak ağ ele geçirerek, bunları göl sularından çıkardık."

Kaya, Beyşehir Gölü'ndeki su ürünleri neslinin korunmasına yönelik denetim ve kontrolleri bundan böyle de aynı kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.