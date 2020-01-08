Beyşehir'de ulaşıma kapalı yol kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de ulaşıma kapalı yol kalmadı - Son Dakika

Beyşehir'de ulaşıma kapalı yol kalmadı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşıma kapalı yol kalmadığı bildirildi.

Beyşehir'de ulaşıma kapalı yol kalmadı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşıma kapalı yol kalmadığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı dış mahallelerde etkili olan, aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ilçedeki yolların ulaşıma açıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen dış mahallelerimizdeki okulların bahçeleri ile av tüfeği üretiminin önemli merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü gibi mahallelerde bulunan fabrikaların bahçelerinde de, elektrik kesintileri nedeniyle zor günler geçirerek faaliyetlerine bir süre ara vermek durumunda kalan sanayicilerimize bir nebze de destek olmak amacıyla kar temizliğine yönelik mesai gerçekleştirmektedir. Ekiplerimiz ayrıca, Doğanbey merkezde kar olmamasına rağmen bu yerleşim merkezine bağlı yaylalarda ve yüksek kesimlerde de zor şartlar altında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla yollarını ulaşıma açık tutma noktasında yoğun bir çaba göstermiştir. Buralarda mahsur kalan bazı vatandaşlarımızın da iş makinelerinin yönlendirilmesiyle kurtarılması sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da yaptığı açıklamada, yürütülen karla mücadele konusunda etkin bir performans sergileyen belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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