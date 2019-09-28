Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de üniversite öğrencilerine aşure ikramı
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Beyşehir'de üniversite öğrencilerine aşure ikramı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine aşure ikram edildi.

Beyşehir'de üniversite öğrencilerine aşure ikramı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine aşure ikram edildi.


Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüklerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem Ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi. Üzeri nar ile süslenen ve Türk bayrağı motiflerinin yer aldığı pişirilen aşureler Ali Akkanat Kampüsündeki yüksekokul ve fakültelerde öğrenim gören ve yurtlarda kalan öğrenciler ile etkinlik dolayısıyla gelen davetlilere ikram edildi.


KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül yaptığı açıklamada, aşure günü etkinliğine destek veren hayırsever Akkanat ailesi ile emeği geçen herkese teşekkür etti.


Programa, İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, Memur-Sen Beyşehir İlçe Başkanı Halil Yavşil, KYK çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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