Beyşehir'de üreten belediyecilik dönemi

Beyşehir İlçe Belediyesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi kilitli parke ve bordür taşı imalatının ardından sıcak asfaltını da kendisi üretip kendi ekipmanlarıyla yollara sermeye başladığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, geçmişte atıl vaziyette olan sıcak asfalt plenti ve asfalt finisherinin yeniden faal hale getirilerek Belediyenin asfalt şantiyesinde sıcak asfalt üretiminin yeniden başladığını söyledi. Belediye ekiplerinin asfalt şantiyesinin yeniden işler hale getirilmesiyle yeni dönemde yolların sıcak asfaltla kaplanmasında kendi ürettiği sıcak asfaltı kiralama yerine kendi sahip olduğu iş makine ve ekipmanlarıyla yürütmeye başladığını vurgulayan Bayındır, Beyşehir Belediyesi'ni geçmiş dönemlerdeki gibi yeniden kendi yağıyla kavrularak bölgesine hizmet üreten bir kurum haline dönüştürmeye çalıştıklarını belirtti.

Göreve geldikten sonra Beyşehir kent merkezi ile ilçeye bağlı dış mahallelerde yol çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Bayındır, bu yolların kilitli parke taşı, sathi ve sıcak asfalt kaplamalarını da kendi tesislerindeki üretim aşamasının ardından kendi ekipmanlarıyla yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, geçmişte 5-6 yıl süreyle atıl vaziyette bırakılarak kullanılmayan sıcak asfalt plenti ile finisherini kademelerimizde gerekli bakım, onarım ve tamirin ardından yeniden faal hale getirdik. Asfalt şantiyesini yeniden eski işlerliğine kavuşturduktan sonra ilçemiz genelinde yürüttüğümüz yol çalışmalarına hız verdik. Şu anda hem ilçemiz merkezi, hem de dış mahallelerimizin yollarında ve ihtiyaç görülen, lüzum hissedilen noktalarda kendi işimizi kendi birimlerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz de bu birimlerden bir tanesi. Dışarıya para vererek hizmet üreten bir belediyecilik anlayışını terk ederek, kendi iş makinesi ve kendi personelini ve işçisini değerlendiren bir anlayış içerisinde hareket ediyoruz. Şu anda sıcak asfalt çalışmalarımız lokal faaliyetlerle ilçemizin ihtiyaç görülen noktalarında devam ediyor. Önümüzdeki yıl yeni sezonun açılmasının ardından ise eskiden olduğu gibi yine kendi iş makinelerimizi ve kendi personelimizi şehrimizin dört bir yanında, sahanın her kesiminde ilçesinin halkına hizmet eder bir şekilde daha çok görmeye başlayacağımızı şimdiden söyleyebiliriz."