Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi
Son Dakika Güncel Beyşehir'de uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi

Beyşehir'de uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi

2 saat önce

Beyşehir ilçesinde, öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

Beyşehir'de uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen, sosyal sorumluluk projesi kapsamında madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin birçok ilinde sahnelenen "HAMR" adlı tiyatro oyunu, Beyşehir ilçesinde de gösterime girdi.

Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Kültür ve Yaşam Merkezi'nde sahnelenen HAMR adlı tiyatro oyunu, ilçede eğitim gören öğrencilerle buluştu.


Özel bir tiyatro topluluğu tarafından 15 yaş üstü öğrenciler için sahnelenen tiyatro oyunu, salonu dolduran öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Oyun, madde bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitiren dört gencin, ölümlerinin ardından zehir tacirinin kendilerine izlettiği hatıraları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıkları konu ediyor.

Adalet Bakanlığı, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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