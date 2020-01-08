Beyşehir'de vatandaşlar çatılara çıkarak kar küremeye başladı - Son Dakika

Beyşehir'in dış mahallelerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkarak kar temizliğine başladı.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası yerleşim merkezinde kar yüksekliği 70 santimi aştı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kopan enerji nakil hatları nedeniyle üç gündür elektrik verilemeyen bazı yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, yağışın durmasının ardından tehlikeli olmasına rağmen karla dolu olan evlerinin çatılarına çıkıyor.

Çatılarda kar küreyen mahalle sakinlerinden Nuri Kurnaz, "Kar yağışı üç gündür mahallemizde hayatı neredeyse felç etti. Ama, kar berekettir gelmesini dört gözle bekliyorduk. Yollarımız ulaşıma açıldı ama üç gündür hala elektriklerimiz yok. Tehlikeli de olsa çatılarımızdan karları arındırmak durumundayız. Çünkü, hem çatılarımıza zarar veriyor, hem de bacalara. Ayrıca, aşağıya doğru düşerek çatıların altından geçen vatandaşlarımıza ya da bizlere de zarar verebilir. O yüzden tehlikeli de olsa bu mesaiyi mahallemizde herkes yapmak durumunda kalıyor." dedi.