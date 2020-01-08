Beyşehir'de vatandaşlar çatılara çıkarak kar küremeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de vatandaşlar çatılara çıkarak kar küremeye başladı - Son Dakika

Beyşehir'de vatandaşlar çatılara çıkarak kar küremeye başladı

6 saat önce

Beyşehir'in dış mahallelerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkarak kar temizliğine başladı.

Beyşehir'de vatandaşlar çatılara çıkarak kar küremeye başladı, System.String[]

Beyşehir'in dış mahallelerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkarak kar temizliğine başladı.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası yerleşim merkezinde kar yüksekliği 70 santimi aştı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kopan enerji nakil hatları nedeniyle üç gündür elektrik verilemeyen bazı yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, yağışın durmasının ardından tehlikeli olmasına rağmen karla dolu olan evlerinin çatılarına çıkıyor.

Çatılarda kar küreyen mahalle sakinlerinden Nuri Kurnaz, "Kar yağışı üç gündür mahallemizde hayatı neredeyse felç etti. Ama, kar berekettir gelmesini dört gözle bekliyorduk. Yollarımız ulaşıma açıldı ama üç gündür hala elektriklerimiz yok. Tehlikeli de olsa çatılarımızdan karları arındırmak durumundayız. Çünkü, hem çatılarımıza zarar veriyor, hem de bacalara. Ayrıca, aşağıya doğru düşerek çatıların altından geçen vatandaşlarımıza ya da bizlere de zarar verebilir. O yüzden tehlikeli de olsa bu mesaiyi mahallemizde herkes yapmak durumunda kalıyor." dedi.

Beyşehir, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü

Son Dakika Haberleri
22:18 Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü - Son Dakika
22:16 Mahmut ve Tevfik Göksu'nun acı günü - Son Dakika
22:16 ABD'de 2020'de 1,8 milyon civarında yeni kanser vakası gerçekleşmesi bekleniyor - Son Dakika
22:15 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ KONUTUNDA - Son Dakika
22:14 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 22:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir'de vatandaşlar çatılara çıkarak kar küremeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]