Beyşehir'de vefa ve sosyal destek grubu mesaide - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarının gönüllü mensupları ilçe halkı için mesai yapmaya devam ediyor.

Kaymakamlık tarafından oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarının çalışmalarına İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri de destek veriyor.

Din görevlileri, vefa ve sosyal destek grubunun telefonuna ulaşarak yardım isteyen ve ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyen yaşlıların ve kronik hastaların adreslerine kadar gidiyor. Burada talepleri alan ve ihtiyaç listelerini oluşturan din görevlileri, ardından görevlerini yerine getirmek için mesai yürütüyor.

Yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını temin eden din görevlileri, sonrasında bunları tekrar ilgili adreslere giderek teslim ediyor.

Talepleri yerine getirilen vatandaşlar da din görevlilerine "Allah razı olsun sizlerden ve devletimizden. Bizler sokağa çıkamıyoruz ama sizler bizlerin tüm ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. İyi ki varsınız." diyerek teşekkür ve dua ediyor.