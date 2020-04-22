Beyşehir'de vefa ve sosyal destek gruplarının destek mesaisi sürüyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşların ihtiyaçlarına, vefa ve sosyal destek grupları yetişiyor.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Beyşehir Kaymakamlığı tarafından oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarının çalışmalarına personel desteği veriyor.

Vefa ve sosyal destek grubu adına çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, Kovid-19 salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların taleplerini yerine getirebilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Vefa ve sosyal destek grubu telefon numaraları tarafından aranan yaşlıların evlerine giden zabıta ekipleri, ihtiyaç listelerini aldıktan sonra market, fırın, eczane, içme suyu gibi ihtiyaçları temin edip söz konusu vatandaşların adreslerine ulaştırıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, Kaymakamlık tarafından oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarının içerisinde Beyşehir Belediyesi görevlilerinin de yer aldığını anımsattı.

Bayındır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu süreçte evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gereken desteği sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına Belediyemiz personeli olarak da çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Destek vermeye çalıştığımız vatandaşlarımızdan tek isteğimiz güzel yarınlara ulaşıncaya kadar evlerinde kalmalarıdır. Biz Belediye olarak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için 24 saat görevdeyiz ve emirlerindeyiz. Yaşlılarımız, büyüklerimiz her zaman baş tacımızdır. Onların tecrübe ve dualarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aydınlık yarınlara bırakacağız."