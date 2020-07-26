Beyşehir'de vekalet yoluyla kurban bağışları alınıyor - Son Dakika

Beyşehir'de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından vekalet yoluyla kesilecek olan kurban bağışlarının alımına devam ediliyor.

Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban emanetlerini Türkiye'de olduğu gibi 75 ülkenin 287 bölgesinde "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Kurban bağışları için Çarşı Camisi önünde stant kurulduğunu belirten Kükrek, "Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi olarak, vatandaşlarımız vekalet yoluyla yurtiçi veya yurtdışında kestirmek istediği kurban bağışlarını Kurban Bayramı arefesine kadar devam edeceğiz. Yurt içi kurban bedeli 975, yurtdışı kurban bedeli ise 825 liradır." dedi.