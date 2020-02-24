Beyşehir'de vergi haftası kutlamaları - Son Dakika
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Beyşehir'de vergi haftası kutlamaları

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, vergi haftası kutlamaları başladı.

Beyşehir'de vergi haftası kutlamaları, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, vergi haftası kutlamaları başladı.

Beyşehir Vergi Dairesi Müdürü Hacı Gönülal, hafta kapsamında ilçede bulunan kamu kurumlarını ziyaret etti.

Grup müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaret kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Gönülal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başkan Bayındır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, vergi haftası nedeniyle tüm vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve vatandaşların haftasını tebrik etti.

Vergi Dairesi Müdürü Gönülal ise bölgede kurum olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı, vergi tahakkuku hakkında bilgiler verdi.

Gönülal, bu anlamda Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'a da Belediye olarak verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyareten sonunda Gönülal, Başkan Bayındır'a hafta çerçevesinde kokart taktı.

Bayındır, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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