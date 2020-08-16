Beyşehir'de yaban tavşanı avına ceza - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, kara avcılığı yaparak yaban tavşanı avlayan şahıslar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, rutin koruma kontrol faaliyetleri esnasında, 3 şahsın yasak olmasına rağmen yaban tavşanı avı yaptığını tespit etti.

Ekipler, kaçak avda kullanılan 3 ruhsatsız av tüfeği ile bir cansız tavşana el koyarken, 3 kişiye de cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, gece saatlerinde yapılan denetimlerde bıldırcın avında kullanılan, bıldırcın sesi çıkaran bir düzenek ele geçirdi.