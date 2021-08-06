Beyşehir'de yapımı planlanan millet bahçesi projesi için "acele kamulaştırma" kararı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı planlanan millet bahçesi projesi için ilçedeki bazı taşınmazların Beyşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Beyşehir ilçesi, Hacıarmağan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, ilçede yapımı planlanan millet bahçesi projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.???????