Beyşehir'de yasa dışı kara avcılığına ceza - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parkar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri kapsamında ilçenin muhtelif kırsal alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddia edilen 5 kişiyi yakalayan ekipler, avcılar hakkında işlem başlatarak idari para cezası kesti.

Milli Parklar ekipleri, denetimlerde kurallara uyan ve belgeli av yapan avcılara ise teşekkür ederek, denetimlerin bundan böyle de aralıksız süreceğini belirttiler.