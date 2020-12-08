Beyşehir'de yasa dışı ördek avına ceza - Son Dakika

Ekipler, avcının kullandığı ruhsatsız, takozsuz otomatik av tüfeği ile avladığı 1 yeşilbaş ördek ve 1 çamurcuna el koyarken, cezai işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, ilçede yürütülen av koruma faaliyetleri esnasında yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 1 kişiyi yakaladı.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı iddia edilen 1 kişiyi yakaladı.

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