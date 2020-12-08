Beyşehir'de yasa dışı ördek avına ceza - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı iddia edilen 1 kişiyi yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, ilçede yürütülen av koruma faaliyetleri esnasında yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 1 kişiyi yakaladı.
Ekipler, avcının kullandığı ruhsatsız, takozsuz otomatik av tüfeği ile avladığı 1 yeşilbaş ördek ve 1 çamurcuna el koyarken, cezai işlem uyguladı.
Ekiplerin av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
- Kaynak: AA
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