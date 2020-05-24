Beyşehir'de yaşlılar göl sahilinde bayramlaştı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafta sonu izin günlerinde evlerinden dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, buluştukları eş, dost ve tanıdıklarıyla göl sahilinde bayramlaştı.



Korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlar, Pazar günleri verilen izin nedeniyle bir kez daha evlerinden dışarıya çıkmanın memnuniyetini yaşadı. Ramazan Bayramına denk gelen izin günü dolayısıyla saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, soluğu göl kıyılarındaki parklarda aldı. Burada uzun uzun yürüyüş yapan, kamelya ve banklarda oturarak göl sularını izleyen vatandaşlar, görüşmedikleri emsali yaş grubundaki eş, dost ve tanıdıklarını da görerek sohbet etme ve bayramlaşma imkanı yaşadı.



Bazı vatandaşlar, kendilerini telefonla arayan eş, dost ve tanıdıklarıyla göl kıyılarındaki parklarda otururken, yürüyüş yaparken bayramlaştı. Bazı vatandaşlar ise Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yaparken, bazıları ise banka önlerine giderek maaşlarını kendi elleriyle çekti. - KONYA