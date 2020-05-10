Beyşehir'de yaşlılar soluğu göl kenarında ve Aşk Adası'nda aldı - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaşlılar, uzun bir aradan sonra yeniden dışarıya, cadde ve sokaklara çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Beyşehir'de saatlerin 11.00'i göstermesinin ardından maske takarak evlerinden dışarıya çıkmaya başlayanlar, soluğu Beyşehir Gölü kıyılarında aldı.

Göl kenarında parklarda gezip bank ve kameriyelerde oturarak bol bol oksijen depolayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sahildeki yürüyüş yollarında yürüyüş yapmanın keyfini de çıkardı.

Eşleriyle birlikte göl kıyısına yürümeye gelenlerin bir başka uğrak mekanı ise Aşk Adası oldu. Göl kıyısında ahşap köprü üzerinden geçilebilen ada üzerine çıkan yaşlı çiftler, bol bol gölü seyretti, banklarda oturarak günün tadını çıkardı.

Yaşlılardan bazılarının bisiklet yollarında bisikletine binerek gezmesi dikkat çekerken, bazı vatandaşlar ise yürümekten yorularak kapalı olan bahçelerde masalara oturarak dinlendi. Parklarda oturan bazı yaşlı çiftlerin sosyal mesafeye dikkat ederek oturması da dikkat çekti.

Beyşehir'de yaşlıların uğrak yerlerinden birisi de banka şubeleri önleri oldu. Bazı yaşlılar banka şubeleri önünde ATM önünde sıraya girerek maaşlarını kendi elleriyle çekti. Bazı vatandaşlar ise, kabir ziyareti yaparak ebediyete intikal etmiş yakınları ve sevdikleri için el açarak dua etti.

Sokağa çıkan yaşlılar, uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getirirken, devamının gelmesini istediklerini belirtti. Yaşlı vatandaşlar, dışarıya çıkmanın özlemini bu uygulamalarla giderdiklerini belirtirken, en çok göl kıyılarında gezmeyi özlediklerini sözlerine ekledi.