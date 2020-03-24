Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu - Son Dakika

Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasına yönelik olarak devlet tarafından birçok tedbirin hayata geçirildiğini belirterek, ilçe düzeyinde de vefa ve sosyal destek grubu ve bu gruba bağlı alt çalışma...

Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasına yönelik olarak devlet tarafından birçok tedbirin hayata geçirildiğini belirterek, ilçe düzeyinde de vefa ve sosyal destek grubu ve bu gruba bağlı alt çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yeni tip korona virüse karşı (Kovid-19) tedbir amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yurt genelinde koruma adına sokağa çıkma yasağı getirilirken, bu dönem içinde yaşlıların ve kronik hastaların sorun ve ihtiyaçlarının da devlet ve milletçe unutulmadığını belirten Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, "Düşünüldükleri, sevilip sayıldıkları, kendilerine önem verildiği de ortaya konmuştur. Yaşlılara olan sorumluluklarımız unutulmamış ve sokağa çıkılamadığı dönemde bütün ihtiyaçları ve talepleri evlerine kadar servis edileceği bir sistem kurulmuştur. Bu sayede yaşlılarımızın hatırlarını da sorma fırsatını elde edeceğiz" dedi.


Özdemir, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaç ve taleplerini iletebileceği 112 acil çağrı merkezinden Beyşehir'e iletilecek 310 4766 numara oluşturulduğu ve bu numaralar aranmak suretiyle ihtiyaç ve taleplerin alınarak bunların ivedilikle yerine getirilmesi amacıyla ajans terminali oluşturulduğunu vurgulayarak, "İhtiyaç ve taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezine iletemeyecek durumda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için mahalle muhtarlarımızı bu kutsal göreve davet ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızın, bölgelerinde yalnız yaşayanları tespit ederek, sürekli bu vatandaş veya hastalarımızla iletişim içinde bulunması büyük önem arz etmektedir. Yine imam-hatip, müezzin-kayyım ile diğer din görevlilerimiz de başta yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalarımızı tespit ederek ihtiyaçlarının karşılanmasında veya idarelerimize iletmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri hukuki ve vicdani vazifeleridir. Yine apartman yönetici ve kapıcıların ya da müstakil evlerde oturan yaşlılarımız için komşularının da kimsesiz ve yalnız yaşayan ve iletişime geçemeyecek durumda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalar konusunda tespitlerini idaremizle paylaşmalarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki, yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza sahip çıkmak, yaşlılarımızın üzerimizdeki emeklerini, haklarını ve olumlu etkilerinin yeniden ve bir daha hatırlanmasını sağlayacaktır. Yaşlıların değerinin ve öneminin toplumca özümlenmesini sağlamanın tam zamanıdır" ifadelerini kullandı. - KONYA

Yusuf Özdemir, Beyşehir, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı         
16:16
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:22:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]