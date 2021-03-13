Beyşehir'de yat turları yeniden başladı - Son Dakika

Beyşehir'in simgesi olan minyatür Aşk Adası da vatandaşların ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Vatandaşların ilgisi nedeniyle göl kıyısındaki kameriyelerde oturacak yer kalmadı. Birçok aile göl kıyısındaki yolda yürüyüş yaptı, çocuklar bisikletle gezerken minikler de kaykay keyfi yaşadı.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara akın etti.

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