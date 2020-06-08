Beyşehir'de yılan paniği - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobile girdiği iddia edilen yılan paniğe neden oldu.

Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan bir otomobilin içerisine yılan girdiği ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, adrese geldi. İtfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümüne girdiği ileri sürülen yılanı özel aparatlar da kullanarak bulabilmek için seferber oldu.

İtfaiye görevlileri, uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara sinek ilacı sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca, itfaiye ekipleri sürücünün otomobilini itfaiye teşkilatının da yer aldığı Beyşehir Belediyesi'nin kademesine götürmesini istedi.

İtfaiye aracını takip ederek kademeye getirilen otomobilin boşluktan altına giren itfaiye ekipleri, buradaki mesaisinde de yılana rastlayamadı.

Bunun üzerine hortumla çamurluk bölümüne su tutularak yılan çıkarılmaya çalışıldı. Bunda da muvaffak olunamayınca sürücü yılanın kendiliğinden aracından çıkabileceğini belirterek, arama çalışmalarının sonlandırılmasını istedi.

Sürücü daha sonra aracıyla evinin yolunu tuttu.