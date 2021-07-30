Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin tepeye çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Tamer Asığ idaresindeki 58 ABT 654 plakalı kamyonet, Beyşehir-Konya karayolunun 35. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada, menfeze girerek toprak tepeye çarpan kamyonetin sürücüsü Asığ yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de yoldan çıkan kamyonet tepeye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika